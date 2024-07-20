Казанцы сами спасли собаку из люка после отказа спецслужб приезжать
InKazan
На Оренбургском тракте в один из двух открытых люков провалилась собака.
Хозяева пытались вытащить питомца. По словам очевидцев, они также звонили в спецслужбы, но в ведомствах им сказали, что собак не спасают.
Пса помогли вытащить двое мужчин из Танкового училища.
Ранее мы писали, что двое сотрудников ДПС помогли эвакуировать многоэтажный дом во время пожара.
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