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· 16+ · Полина Сластникова

Казанцы сами спасли собаку из люка после отказа спецслужб приезжать

На Оренбургском тракте в один из двух открытых люков провалилась собака.

InKazan

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На Оренбургском тракте в один из двух открытых люков провалилась собака.

Хозяева пытались вытащить питомца. По словам очевидцев, они также звонили в спецслужбы, но в ведомствах им сказали, что собак не спасают.

Пса помогли вытащить двое мужчин из Танкового училища.

Ранее мы писали, что двое сотрудников ДПС помогли эвакуировать многоэтажный дом во время пожара.

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