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· 16+ · Алина Алмакаева

Казань вошла в топ городов с самыми высокими ценами квартиры

Казань занимает место в топ-5 городов России по стоимости квадратного метра в новостройках, при этом столица Татарстана оказывается на последнем месте в этом списке, что свидетельствует о высокой цене жилья в городе.

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Казань занимает место в топ-5 городов России по стоимости квадратного метра в новостройках, при этом столица Татарстана оказывается на последнем месте в этом списке, что свидетельствует о высокой цене жилья в городе.

Цены на квартиры в разных районах Казани демонстрируют значительные различия. Так, цена однокомнатной квартиры в Вахитовском районе увеличилась на 400 000 рублей. В Приволжском районе прирост составил 500 000 рублей, в Авиастроительном – 2,5 миллиона рублей, а в Кировском – на 4,5 миллиона рублей.

В то же время, в других районах отмечается снижение стоимости жилья. В Советском районе цены упали на 200 000 рублей, а в Ново-Савиновском – на 3,2 миллиона рублей, что может указывать на различные тенденции в предложении и спросе на рынке недвижимости города.

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