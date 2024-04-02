Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Казань попала в топ-5 мегаполисов России по качеству городской среды

Казань оказалась на 4 месте среди мегаполисов РФ по качеству городской среды
Казань попала в топ-5 мегаполисов России по качеству городской среды

Alexxx1979/Википедия

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1 апреля 2024 году, Министерство строительства России и государственная компания «Дом.РФ» огласили результаты рейтинга за минувший год по качеству городской среды.

Были исследованы города-миллионники, всех их оценивали по 36 критериям, в частности работа общественного транспорта и состояние дорог.

Город Казань набрал 226 баллов и оказался на 4 месте в рейтинге. На 1 строчке находится Москва, на 2 месте – Санкт-Петербург, на третьем располагается Нижний Новгород. Топ-5 замыкает город Краснодар.

Ранее мы писали о том, что фигуристка Алина Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в Казани.

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