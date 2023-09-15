Казань будет содействовать укреплению сотрудничества: Метшин обсудил сотрудничество с мэром Гуанчжоу

Глава Казани Метшин обсудил сотрудничество с мэром Гуанчжоу

Глава Казани Ильсур Метшин и глава Гуанчжоу Го Юнханом обсудили сотрудничество городов. Встреча проходила в столице китайской провинции Гуандун. Стороны планируют изучить опыт, а также обменяться лучшими практиками в области городского хозяйства, развивать совместные проекты в спорте, благоустройстве, туризм, предпринимательстве и экономике.

Ильсур Метшин в рамках визита посетил Выставочный центр городского планирования Гуанчжоу и центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Главе столицы Татарстана рассказали о достижениях Гуанчжоу в сфере строительства, а также о планах по развитию города и показали, как организовано обучение в школах Китая.

Глава Казани поблагодарил за поддержку в сфере социально-экономического развития Казани, которую Гуанчжоу оказывает с момента установления побратимских отношений. Он также отметил, что Казань будет содействовать укреплению сотрудничества в области науки, спорта. технология, молодежного обмена, образования, а также стремиться к созданию образцовой модели сотрудничества.