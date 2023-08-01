Кандидатура не была поддержана: Наилю Сафаеву уберут с должности главы 11-го арбитражного АС

Работавшую в Татарстане судью Наилю Сафаеву уберут с должности главы 11-го арбитражного АС

Высшая квалифколлегия судей РФ отказала бывшему зампреду Арбитражного суда РТ, а ныне - председателю Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Наиле Сафаевой в рекомендации на второй срок в должности председателя, сообщает портал «Право.ру».

Наиля Сафаева уроженка Пензенской области. С 2013 по 2017 год она являлась змом председателя Арбитражного суда Татарстана Николая Новикова, а в 2017 году стала председателем 11-го ААС. В этом году у Сафаевой истер шестилетний срок полномочий, после чего она подала заявку на участие в конкурсе, чтобы пойти на второй срок.

В результате кандидатура Сафаевой не была поддержана - после совещания ей отказали в рекомендации. Во время заседания ВВКС Сафаеву спросили о причине большого процента отмененных и измененных актов, на что она отметила, что в суде не хватало сотрудников и ее коллеги работали в тяжелых условиях. Помимо этого, члены квалифколлегии обратили внимание и на то, что судьями 11-го ААС при повторном рассмотрении дел не исполняли указания кассации. Сама Сафаева подтвердила, что таким факты и правда были, однако, с ее слов, при ее назначении количество таких случае достигало 30 в год, а сейчас не превышает пять.