Как Севастополь живет после атаки ВСУ: режим ЧС, раненых отправят в Москву

После атаки ВСУ в Севастополе ночью 24 июня 2024 года, на место происшествия прилетели медики. Что известно о трагедии сейчас.

Напомним, дети и взрослые в момент нападения отдыхали на пляже Учкуевки.

Утром 24 июня глава города заявил, что 35 экспертов работали всю ночь и продолжают работать до сих пор.

Медики осмотрели всех потерпевших и теперь планируют отправить некоторых на лечения в столичные больницы. 15−20 пациентов могут перевести в Москву.

Михаил Развожаев добавил, что людей, которые полетят с пострадавшими детьми в столицу, разместят в отелях и гостиницах.

Всего пострадало в ходе атаки 153 человека, погибло 4 человека.

Сейчас в городе введен режим ЧС.

После жуткой трагедии в Севастополе и во многих других городах Крыма появились стихийные мемориалы памяти погибших. Люди несут к ним игрушки и цветы, пишет