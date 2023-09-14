К одному из кандидатов возник вопрос: в Татарстане избрали семь новых судей

В Татарстане 14 сентября избрали семь новых судей

В Татарстане на заседании Госсовета республики избрали семь новых судей. Среди них пять мировых судей на три года, а также два мировых судьи без срока полномочий. При этом к одному из кандидатов возник вопрос из-за штрафов в связи с превышением скорости автомобиля.

По Вахитовскому судебному району Казани на судебном участке №1 мировым судьёй избран Арслан Боязитов. По Московскому району Казани на участке №1 - Гузель Багавеева. По Приволжскому району города на участке №4 - Лилия Тухватуллина.

В Челнах на судебном участке №15 судьей был избран Марс Яхин, а на участке №23 - Эдуард Замалиев.

Мировые судья РТ без ограничения срока полномочий по Кировскому району на судебном участке №1 назначен Айдар Шарафеев. В Челнах на судебном участке №3 - Лейсан Диярова.