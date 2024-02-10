Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Известны районы РТ с самой высокой зарплатой в сельском хозяйстве

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В ходе совещания в Доме Правительства РТ, Марат Зяббаров, Министр Сельского Хозяйства и Продовольствия Республики Татарстан, назвал районы с самой высокой заработной платой в сельском хозяйстве Татарстана.

Выступая перед участниками совещания, Министр обратил внимание на то, что средняя заработная плата в сельском хозяйстве в 2023 году составила 46 810 рублей. Однако, в некоторых районах данной области цифры отличаются. Марат Зяббаров перечислил некоторые из этих районов, где заработная плата в сельском хозяйстве превышает средний уровень по экономике республики. На первом месте находится Зеленодольский район, где заработная плата составила около 71 000 рублей, что является ростом на 19% по сравнению с 2022 годом. За ним следуют Мамадышский район (около 69 000 рублей, рост 37% к 2022 году), Муслюмовский район (более 61 000 рублей, рост 36%) и Тукаевский район (около 61 000 рублей, рост 18%).

Кроме этого, Марат Зяббаров отметил районы, где наблюдается подъем заработной платы более чем на 50% к уровню 2022 года. Это Мензелинский район (прирост более 30%), а также Камско-Устьинский, Кайбицкий, Аксубаевский, Чистопольский и Дрожжановский районы.

"Уровень заработной платы непосредственно связан с производительностью труда", - пояснил Министр. "В прошлом году средний заработок на одного работника в среднем по Республике Татарстан составил 3,9 миллиона рублей".

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