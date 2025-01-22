Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Изнасилованная девочка из Нижнекамска забеременела от умершего 20-летнего брата

Ужасный инцидент произошел в середине ноября

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Ужасный инцидент произошел в середине ноября в Нижнекамске. Как сообщают источники KazanFirst, 14-летняя девочка вернулась домой из школы, где ее ждал 20-летний брат, предварительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и спавший в тот момент. Потерпевшая тоже решила отдохнуть и уснула.

Она проснулась от резкой боли внизу живота и поняла, что ее насилует брат. Из-за того, что молодой человек весил более 100 кг, девочка не могла его оттолкнуть и выбраться из ситуацию.

Несмотря на пережитое, она решила не рассказывать родителям о случившемся. Однако тайна вскоре стала известна: в январе у девочки проверили беременность, и результат оказался положительным, после чего ей пришлось все рассказать.

Выяснилось, что предполагаемый насильник умер в декабре 2024 года.

Несколько дней назад по данному случаю было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Дом дешевле квартиры: что происходит с рынком недвижимости в Казани

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы

поведение тараканов в квартире

Новости Татарстана

день назад

Появилось видео, как машина 22 января на полном ходу взорвалась в Челнах

Новости России

2 дня назад

В 2024 году мошенники проговорили с ботом Т2 более 300 тыс. часов

монтаж теплового насоса под ключ в Москве

Новости Казани

день назад

Остеопата, у которого в медцентре Казани умер мальчик, допросили и отпустили

Новости Татарстана

день назад

Секреты храпа: 9 неочевидных причин, о которых вы даже не догадывались

Новости Казани

22 часа назад

Казанцы пожаловались на новую поликлинику

Новости Татарстана

день назад

Изнасилованная девочка из Нижнекамска забеременела от умершего 20-летнего брата

Новости Казани

16 часов назад

Сюрприз: казанец нашел у себя дома мертвого бомжа с проломленной головой
Лонгриды
2 дня назад

Почему жители Татарстана всё чаще меняют работу: новый тренд или страшная тенденция

Если раньше было принято «держаться» за работу,...

Новости Татарстана

23 минуты назад

2 аэропорта в Татарстане временно закрыты на прием и отправку авиарейсов

Интересное в Казани

день назад

Вкусный перерыв: где казанцам насладиться морской кухней со скидкой 20%

Новости Татарстана

15 часов назад

У сна нет возраста: почему пенсионеры тоже любят поваляться в постели

Новости Татарстана

16 часов назад

Центр занятости Татарстана отрицает трудоустройство троллившей СМИ журналистки
В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер по...
Новости Татарстана
16 часов назад

В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер после тренировки по хоккею

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане ночь 23 января стала самой холодной за текущую зиму

Новости Татарстана

17 часов назад

С архитектором Александром Дембичем простятся 24 января

Новости Татарстана

17 часов назад

Татарстанец женился в 89 лет
ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников
Новости России
6 дней назад

ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников