Изнасилованная девочка из Нижнекамска забеременела от умершего 20-летнего брата
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Ужасный инцидент произошел в середине ноября в Нижнекамске. Как сообщают источники KazanFirst, 14-летняя девочка вернулась домой из школы, где ее ждал 20-летний брат, предварительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и спавший в тот момент. Потерпевшая тоже решила отдохнуть и уснула.
Она проснулась от резкой боли внизу живота и поняла, что ее насилует брат. Из-за того, что молодой человек весил более 100 кг, девочка не могла его оттолкнуть и выбраться из ситуацию.
Несмотря на пережитое, она решила не рассказывать родителям о случившемся. Однако тайна вскоре стала известна: в январе у девочки проверили беременность, и результат оказался положительным, после чего ей пришлось все рассказать.
Выяснилось, что предполагаемый насильник умер в декабре 2024 года.
Несколько дней назад по данному случаю было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования.
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