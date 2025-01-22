Изнасилованная девочка из Нижнекамска забеременела от умершего 20-летнего брата

Ужасный инцидент произошел в середине ноября в Нижнекамске. Как сообщают источники KazanFirst, 14-летняя девочка вернулась домой из школы, где ее ждал 20-летний брат, предварительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и спавший в тот момент. Потерпевшая тоже решила отдохнуть и уснула.

Она проснулась от резкой боли внизу живота и поняла, что ее насилует брат. Из-за того, что молодой человек весил более 100 кг, девочка не могла его оттолкнуть и выбраться из ситуацию.

Несмотря на пережитое, она решила не рассказывать родителям о случившемся. Однако тайна вскоре стала известна: в январе у девочки проверили беременность, и результат оказался положительным, после чего ей пришлось все рассказать.

Выяснилось, что предполагаемый насильник умер в декабре 2024 года.

Несколько дней назад по данному случаю было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования.