Из-за угрозы распространения чумы свиней в РТ отстреляли 66 диких кабанов

В августе в РТ специалисты приняли решение отстрелять 66 диких кабанов, чтобы не распространилась африканская чума свиней. Угроза действует на территориях других субъектов: Марий Эл, Кировская, Оренбургская, Нижегородская области. Республики Татарстан в этом списке нет.

Всего за текущий год в регионе устранили 698 диких кабанов. Об этом сообщил замначальника ГУ ветеринарии Кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

Специалист подчеркнул, что с 1 по 31 августа в Татарстане провели мероприятие по недопущению опасного заболевания. Так, эксперты провели 227 мероприятий для обнаружения трупов павших кабанов. Работа все еще продолжается.

Ранее мы писали о том, что на модернизацию ЖКХ в Нижнекамске требуется 11-12 млрд рублей. Специалист рассказал, что на теплосети нужно будет 5−6 млрд рублей, на индивидуальные теплопункты— 2 млрд рублей.