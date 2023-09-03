В Татарстане упал мотодельтаплана: есть пострадавшие

В результате аварии, произошедшей утром 3 сентября в Татарстане, пострадал мотодельтаплан. Сообщение об инциденте поступило от Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Татарстану.



Инцидент произошел на аэродроме в селе Сарманово, расположенного в Сармановском районе. По счастью, в результате аварии не было жертв. Однако один 74-летний мужчина был госпитализирован в районную больницу с переломом левой голени, полученным при падении летательного аппарата. Специалисты сейчас выясняют причины инцидента.