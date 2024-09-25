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Иранский производитель техники хочет купить завод в Татарстане

Иранская компания по производству бытовой техни...

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Иранская компания по производству бытовой техники Entekhab Group рассматривает возможность приобретения завода холодильников, принадлежащего китайской компании Midea, расположенного в Особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники.

Ранее Entekhab Group уже вело переговоры о покупке завода Vestel в Владимирской области Турции, однако не смогло заключить соглашение по организации его работы.

Основанная в 2000 году, Entekhab Group является одной из ведущих компаний Ирана в сфере производства бытовой техники. Производственный комплекс в Исфахане занимает площадь около 300 тысяч квадратных метров, являясь одним из самых крупных проектов в регионе.

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