Интенсивные контрасты температур: смертоносные ураганы вновь могут пройти в Татарстане в августе 2023 года

В августе 2023 года в Татарстане вновь могут пройти смертоносные ураганы

В Татарстане в августе 2023 года вновь могут пройти сильные ураганы - усилится ветер, начнутся грозы и град. Причины этому явлению озвучил глава гидрометцентра РТ Феликс Гоголь, сообщает «Татар-информ».

Он отметил, что в ближайшее время повторения случившегося не ожидается, однако в августе они вполне возможны. Связано это с тем, что на перегретые воздушные массы приходит холодный воздух. При интенсивном контрасте температуры воздушных масс, отметил специалист, возможно повторение таких погодных явлений.

Феликс Гоголь пояснил, что в прошлую субботу, когда произошел ураган и в Поволжье погибли десять человек, случилось столкновение атмосферных фронтов двойной системы. Через республику прошли холодный фронт и фонт окклюзии.