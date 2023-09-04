Имеют право только родители и педагоги: Магдеев обратил внимание на безопасность детей в школах и детских садах
Екатерина Елисеева
Глава Набережных Челнов на аппаратном совещании поднял вопрос о соблюдении пропускного режима и безопасности в школах.
Он обратил внимание на то, что школа и детских сад - это не проходной двор. Ниль Магдеев отметил, что право на посещение в определенное время данных учреждений имеют только родители детей и педагоги. для остальных же вход всегда должен оставаться закрыт.
Глава города также подчеркнул, что необходимо обеспечить и безопасность школьников на дорогах, напоминая им правила дорожного движения. Магдеев призвал сотрудников ГИБДД и отдел пропаганды дорожного движения поработать в школах в сентябре.