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· Полина Модестова

Имеет ряд успешно реализованных проектов: минтранс РТ подписал соглашение о строительстве канатных дорог

Минтранс Татарстана 21 сентября подписал соглашение о строительстве канатных дорог
Имеет ряд успешно реализованных проектов: минтранс РТ подписал соглашение о строительстве канатных дорог

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ

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Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстана, группа компаний «Урбантех» и НПО «Гулливер» подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации транспорта и развития транспортной инфраструктуры на площадке международного форума Kazan Digital Week. Цель соглашения: формирование и проработка новых совместных проектов в сфере безопасности дорожного движения, интеллектуальных транспортных систем, строительства и эксплуатации канатных дорог городского типа в РТ.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Садыков заявил, что ведомство заинтересовано в дальнейшем развитии технологических проектов на транспорте в республике. Соглашение, отметил он, закладывает основу для сотрудничества с новым перспективным партнером. Помимо того, Садыков отдельно обратил внимание, что ГК «Урбантех» имеет ряд успешно реализованных проектов и интересных технологических решений в других регионах.

Соглашение, подписанное на Kazan Digital Week, предусматривает совместную проработку «технологических проектов на транспорте» и «проектов по строительстве канатных дорог».

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