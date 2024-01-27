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· Алина Алмакаева

Илья Авербух провел мастер-класс в Казани

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Илья Авербух, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, провел в казанском парке "Черное озеро" мастер-класс. Об этом сообщает дирекция парков и скверов Казани в своем Telegram-канале. Участники мастер-класса сначала выполнили разминку, а затем вышли на лед, повторяя движения за известным спортсменом.

Илья Авербух также поделился своими воспоминаниями о начале карьеры в фигурном катании. Важно отметить, что после мастер-класса планируется установить новый рекорд - создание самого длинного хоровода на коньках. Эта попытка будет предпринята в рамках фестиваля, который пройдет в четырех городах, включая Казань, Екатеринбург, Пермь и Москву.

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