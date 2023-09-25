«И снова великая Аврора!»: в Татарстане вновь видели северное сияние

В Татарстане 25 сентября вновь видели северное сияние

В ночь на понедельник, 25 сентября 2023 года, жители Татарстана могли вновь наблюдать удивительное явление, которое не так часто появляется в наших широтах - северное сияние. Одним из наблюдателей оказался астроном-любитель Ильсур Абдуллин, который опубликовал невероятной красоты снимки у себя на странице в социальной сети «Вконтакте» и подписан:

«И снова великая Аврора!»

Напомним, что в начале осени жители региона уже были свидетелями северного сияние в небе над республикой. Заметили его в ночь на 13 сентября.

Ранее профессор КФУ объяснял, с чем связано необыкновенное является. Он рассказал, что причина северного сияния - вспышки на Солнце и магнитные бури. До Земли «долетел» выброс плазмы, из-за чего татарстанцы могут наблюдать удивительной красоты явление.