Группировка «Талибан»* планирует вступить в состав БРИКС
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Представитель группировки "Таллибан"* Джамал Насир Гарвал** сообщил, что их организация планирует стать членом БРИКС на саммите, который пройдет в Казани уже осенью 2024 года.
Мужчина рассказал, что талибы* ждут поддержку со стороны России в этом деле. Кроме того, они хотят вступить в ШОС и ЕАЭС.
Ранее Министерство иностранных дел России и Минюст предложили президенту РФ Владимиру Путину исключить «Талибан»* из списка запрещенных групп. Глава государства подчеркнул, что несмотря на проблемы в Афганистане, организация имеет власть в своей стране, именно поэтому следует налаживать с ней отношения, пишут «Известия» .
* запрещенная в России террористическая организация
** участники запрещенной в России террористической организации
Ранее мы писали о том, что в Казани летом 2025 года пройдут Юношеские исламские игры.
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