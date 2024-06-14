Группировка «Талибан»* планирует вступить в состав БРИКС

Представитель группировки "Таллибан"* Джамал Насир Гарвал** сообщил, что их организация планирует стать членом БРИКС на саммите, который пройдет в Казани уже осенью 2024 года.

Мужчина рассказал, что талибы* ждут поддержку со стороны России в этом деле. Кроме того, они хотят вступить в ШОС и ЕАЭС.

Ранее Министерство иностранных дел России и Минюст предложили президенту РФ Владимиру Путину исключить «Талибан»* из списка запрещенных групп. Глава государства подчеркнул, что несмотря на проблемы в Афганистане, организация имеет власть в своей стране, именно поэтому следует налаживать с ней отношения, пишут «Известия» .

* запрещенная в России террористическая организация

** участники запрещенной в России террористической организации

Ранее мы писали о том, что в Казани летом 2025 года пройдут Юношеские исламские игры.