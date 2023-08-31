Новости Татарстана
· Полина Модестова

Грозит 8 лет колонии: в Москве прошли прения по делу замминистра МЧС по РТ

Бывшему замминистра МЧС по РТ грозит 8 лет колонии за мошенничество
Грозит 8 лет колонии: в Москве прошли прения по делу замминистра МЧС по РТ

pixabay

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Прокурор запросила восемь лет лишения свободы для экс-заместителя главы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина, сообщает «БИЗНЕС Online». Прения по делу проходили в Бабушкинском районном суде Москвы.

Прокурор обратилась к судье с просьбой признать виновными Насибуллина, Гимадиева и Зинатуллина и назначить наказание Насибуллину в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафа в 940 тысяч рублей. Гимадиеву назначат наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в 540 тысяч рублей, а Зинатуллину - 6 лет и 6 месяцев со штрафом в 900 тысяч рублей.

Представители защиты в свою очередь продолжили настаивать на невиновности своих подзащитных. Адвокат Зинатуллина Дмитрий Усков отметил, что на основании изложенных доказательств суд оказался лишен возможности сделать оценку о виновности Зинатуллина.

Согласно версии следствия, в 2013 году в РТ было создано ООО «ОДС РТ», которое дублировало функции поисково-спасательной службы МЧС, возглавляемой Насибуллиным. В компании работали сотрудники ПСС МЧС РТ. При этом, Насибуллин находился на руководящей должности и якобы намеренно занижал оценки конкурентам фирмы в руководстве МЧС, избавляясь от них. В течение четырех лет ОДС обслуживало опасные объекты Татарстана, однако деньги с контрактов выводили через другие подконтрольные Насибуллину фирмы.

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