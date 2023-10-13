Гриппа нет вообще: в Татарстане снизилась заболеваемость ОРВИ на последнюю неделю

В Татарстане за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ и пропал грипп

На данный момент в Татарстане складывается благополучная ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщили замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, прироста ждут позже.

За неделю в республике было зарегистрировано чуть больше 14 тысяч заболевших, что на 14,6% нежели. чем на прошлой неделе, а также на 6% ниже эпидемического порога. Специалист также отметил, что в гриппа в структуре ОРВИ обнаружено не было - все 132 положительные находки приходятся лишь на вирусы негриппозной этиологии.

В связи с этим на сегодняшний день ситуация благополучная, заявляет Любовь Авдонина. Помимо того, она отметила, что сейчас благоприятная ситуация для того, чтобы сделать прививку против гриппа - все-таки основной прирост заболеваемости ожидается специалистами в период с конца октябрь. К примеру, в прошлом году существенный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ начался с 7 ноября.