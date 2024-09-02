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2 сентября в Татарстане ожидается +26 градусов

Кроме того, сегодня ожидается ветер до 9 метров...

Дарья Порсева

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В РТ 2 сентября 2024 года, прогнозируется малооблачная погода без дождя. В дневное время потеплеет до +26 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре Татарстана.

Кроме того, сегодня ожидается ветер до 9 метров в секунду.

По информации специалистов, в среднем температура воздуха в первые 10 дней сентября будет на 2 градуса выше нормы (по сведениям экспертов, норма по региону – +14,3 градуса, в Казани – +14,8 градуса).

Ранее мы писали о том, что российский певец Сергей Лазарев должен был выйти на сцену в Альметьевске, однако проспал вылет воздушного судна в Республику Татарстан. В соцсетях мужчина отметил, что он в первый раз в своей жизни проспал самолет. А проснулся Сергей, когда ему стал звонить его директор. Напомним, в 2023 году Лазарев был в Республике Татарстан минимум 2 раза.

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