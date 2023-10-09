Новости Татарстана
· Полина Модестова

Готова первая часть объекта: митрополит Казанский оценил строительство православной гимназии в Челнах

Митрополит Казанский Кирилл 8 октября оценил строительство православной гимназии в Челнах
Готова первая часть объекта: митрополит Казанский оценил строительство православной гимназии в Челнах

tatmitropolia.ru

Подписаться в Telegram

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл накануне посетил Набережные Челны, о чем сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Он прибыл на строительную площадку, где возводится православная гимназия. Отмечается, что на данный момент уже готова первая часть объекта, где строители на данный момент возводят крышу. Кровельные работы будут завершены до начала зимы.

Известно, что обучение организуют в основном корпусе, который рассчитан на 140 учеников. Площадь гимназии составляет 2,5 тысячи квадратных метров.

В комплексе также планируют разместить спортивный зал и стадион, актовый зал, где будут проходить общешкольный утренники и концерты, творческие и духовно-просветительские мероприятия.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане установили один из самых низких прожиточных минимумов в ПФО

Новости Казани

2 часа назад

Авто относится к последней партии: в Казани топ-версию ВАЗ-2109 продают за миллион рублей

дезинсекция красногорск

Новости Татарстана

11 часов назад

Скончался экс-председатель Госкино РТ Зуфар Бухараев

Новости Казани

11 часов назад

Казанский водитель автобуса ежедневно бросает пассажиров

замена поролона в диване в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

14 часов назад

Фаррух Закиров стал народным артистом Татарстана

Спортивные новости Казани

2 часа назад

Поднялись в турнирной таблице: «Рубин» одержал победу над «Ахматом» в РПЛ

Новости Татарстана

час назад

Вышел на прогулку и остановилось сердце: скончался бывший председатель госкомитета по кинематографии РТ
Лонгриды
3 дня назад

Как будут выглядеть гостиницы у «Миллениума» на берегу Казанки?

Как будут выглядеть гостиницы у «Миллениума» на берегу Казанки?

Новости Казани

26 минут назад

Выше, чем в Санкт-Петербурге, стала известна средняя загрузка отелей Казани

Важное в РТ

26 минут назад

Топ-менеджеры Сбера в Татарстане открыли серию встреч со студентами

Новости Татарстана

41 минуту назад

В целях защиты их прав: Волынец предложила организовать бесплатное питание для детей-инвалидов в школе

Новости Татарстана

час назад

Выросли на 12,4%: в Татарстане увеличилась реальная зарплата местных жителей
Потратили 16 миллиардов: стали известны безналичные траты туристов Казани в этом году
Новости Казани
минуту назад

Потратили 16 миллиардов: стали известны безналичные траты туристов Казани в этом году

Новости Татарстана

час назад

Билеты были распроданы за неделю: певец из Узбекистана получил звание народного артиста РТ

Новости Татарстана

час назад

Готова первая часть объекта: митрополит Казанский оценил строительство православной гимназии в Челнах

Новости Татарстана

час назад

Вышел на прогулку и остановилось сердце: скончался бывший председатель госкомитета по кинематографии РТ
Откуда берутся вундеркинды: список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Откуда берутся вундеркинды: список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году