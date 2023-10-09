Готова первая часть объекта: митрополит Казанский оценил строительство православной гимназии в Челнах

Митрополит Казанский Кирилл 8 октября оценил строительство православной гимназии в Челнах

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл накануне посетил Набережные Челны, о чем сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Он прибыл на строительную площадку, где возводится православная гимназия. Отмечается, что на данный момент уже готова первая часть объекта, где строители на данный момент возводят крышу. Кровельные работы будут завершены до начала зимы.

Известно, что обучение организуют в основном корпусе, который рассчитан на 140 учеников. Площадь гимназии составляет 2,5 тысячи квадратных метров.

В комплексе также планируют разместить спортивный зал и стадион, актовый зал, где будут проходить общешкольный утренники и концерты, творческие и духовно-просветительские мероприятия.