Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Госстройнадзор отстранил подрядчиков проекта «Наш двор»

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Госстройнадзор Республики Татарстан принял решение об отстранении генподрядчика "Жилсервис" от программы "Наш двор" в Бугульме на 2024 год в связи с многочисленными выявленными нарушениями.

Руководитель фонда "Институт развития городов РТ" Наиля Зиннатуллина подтвердила выводы инспекции, отметив, что они основаны на неоднократных случаях нарушений, зафиксированных как при выездах, так и при работе с кураторами фонда в строительный сезон.

Было также объявлено, что новым генподрядчиком программы станет "Алексеевскдорстрой". Кроме того, трое организаций – ООО "РСО" в Казани, ООО "Юлдаш" и индивидуальный предприниматель Мартиросян – также были отстранены от участия в программе в Казани, Лаишевском и Альметьевском районах соответственно.

На сегодняшний день, по словам Наили Зиннатуллиной, сдано всего лишь 28% проектной документации по программе "Наш двор", в то время как сдача должна была быть завершена к 20 декабря.

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