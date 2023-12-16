Госстройнадзор отстранил подрядчиков проекта «Наш двор»

Госстройнадзор Республики Татарстан принял решение об отстранении генподрядчика "Жилсервис" от программы "Наш двор" в Бугульме на 2024 год в связи с многочисленными выявленными нарушениями.

Руководитель фонда "Институт развития городов РТ" Наиля Зиннатуллина подтвердила выводы инспекции, отметив, что они основаны на неоднократных случаях нарушений, зафиксированных как при выездах, так и при работе с кураторами фонда в строительный сезон.

Было также объявлено, что новым генподрядчиком программы станет "Алексеевскдорстрой". Кроме того, трое организаций – ООО "РСО" в Казани, ООО "Юлдаш" и индивидуальный предприниматель Мартиросян – также были отстранены от участия в программе в Казани, Лаишевском и Альметьевском районах соответственно.

На сегодняшний день, по словам Наили Зиннатуллиной, сдано всего лишь 28% проектной документации по программе "Наш двор", в то время как сдача должна была быть завершена к 20 декабря.