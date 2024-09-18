Госслужащим в Татарстане повысят зарплату с 1 января

В РТ снова планируют поднять оклады государственным служащим и увеличить премии для людей, которые замещают госдолжности.

По проектам кабинета министров Татарстана, вознаграждение министров увеличится в 1,05 раза (до 48 871 руб). Также повысят оклад для экспертов 3 разряда в терорганах исполнительной власти (до 13 990 руб). Похожая ситуация с секретарями директоров.

Изменения коснутся руководителей, специалистов и работников: хозуправления при кабинете министров Татарстана, гостевого дома при управлении делами главы РТ и музея «Казанский Кремль». Кроме того, в проекте говорится об изменении условий оплаты труда для чиновников. Оклады у депутатов поднимутся с 1 января следующего года.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане женщины живут дольше мужчин на 7 лет.

Об этом сообщил минздрав РТ Марсель Миннуллин.