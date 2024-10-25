Город Казань может появиться на новых купюрах

Казанцы смогут поучаствовать в выборе символов для новой купюры в 1000 рублей, которая посвящена ПФО. Об этом рассказали в Центральном банке России.

Консультативный совет пропишет достопримечательности округа, которые могут появиться на банкноте. Во время отбора эксперты станут учитывать культурную и историческую ценность мест.

В конце ноября 2024 году, на заседании будет представлен финальный список символов, который после будет выставлен на голосование россиян.

Лицевая сторона не будет изменена. Голосование состоится при поддержке Наццентра «Россия».

Изображение утвердит Совет директоров Банка РФ, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что в РЖД рассказали, почему поезд Деда Мороза не поедет в Казань. Запросы от специалистов по включению их городов в маршрут следования компания старается брать в расчет.