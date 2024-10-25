Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Город Казань может появиться на новых купюрах

Лицевая сторона не будет изменена

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

Казанцы смогут поучаствовать в выборе символов для новой купюры в 1000 рублей, которая посвящена ПФО. Об этом рассказали в Центральном банке России.

Консультативный совет пропишет достопримечательности округа, которые могут появиться на банкноте. Во время отбора эксперты станут учитывать культурную и историческую ценность мест.

В конце ноября 2024 году, на заседании будет представлен финальный список символов, который после будет выставлен на голосование россиян.

Лицевая сторона не будет изменена. Голосование состоится при поддержке Наццентра «Россия».

Изображение утвердит Совет директоров Банка РФ, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что в РЖД рассказали, почему поезд Деда Мороза не поедет в Казань. Запросы от специалистов по включению их городов в маршрут следования компания старается брать в расчет.

Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Первый снег не за горами»: стало известно, когда в Казань придут холода

Новости России

день назад

В ПФО продажи авто с альтернативным топливом выросли втрое – исследование

самые эффективные средства от борщевика

Новости Казани

день назад

Столицу России предложили перенести из Москвы в Казань

Интересное в Казани

3 дня назад

Всестороннее развитие с рождения: показываем, как Центр раннего в Казани плавания помогает детям расти здоровыми

бетонная стяжка пола цена за м2 в Москве

Новости Казани

день назад

Моди покинул Казань для встречи с Олафом Шольцем

Новости Казани

день назад

Глава Индии Моди поделился видео с итогами первого дня саммита БРИКС в Казани

Новости Казани

3 часа назад

Зеленский нахамил Гутеррешу за визит в Казань

Новости Казани

19 часов назад

Что сказал Путин на заседании 16 саммита БРИКС в формате «аутрич»/ «БРИКС+»

Новости Казани

день назад

В Казань прибыл Президент Туркменистана
Новости Казани
день назад

В Казани глав государств угощали пельменями с осетриной и голенью ягненка

Кроме того, гости на ужине могли попробовать ва...

Новости Татарстана

14 минут назад

Город Казань может появиться на новых купюрах

Интересное в Казани

17 часов назад

«Можно в рассрочку, но есть нюансы»: как купить квартиру в Казани в 2024 году

Новости Казани

час назад

В Казани 25 октября возможны ограничения движения

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане похолодает до -2 градусов
В РЖД рассказали, почему поезд Деда Мороза не п...
Новости Казани
29 минут назад

В РЖД рассказали, почему поезд Деда Мороза не поедет в Казань

Новости Казани

19 часов назад

Что сказал президент Египта на заседании саммита в формате «аутрич»/ «БРИКС+»

Новости Казани

20 часов назад

Что было сказано на заседании саммита БРИКС в формате «аутрич / БРИКС+» в Казани

Новости Казани

20 часов назад

В Казани выпал снег
Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой о...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой осенью в Казани