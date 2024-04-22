Главное событие в бизнес-индустрии Татарстана: торжественный финал регионального этапа всероссийского конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Россия" в Татарстане!

27 апреля 2024 года, ТРК Корстон станет центром внимания бизнес-сообщества, ведь здесь пройдет уникальное событие – коронация 30 участниц - прекрасных бизнес-вумен Татарстана.

Конкурс – это не только праздник красоты и таланта, но и важное событие, подчеркивающее ключевую роль женщин-предпринимателей в экономическом и социальном развитии нашего региона. Мы стремимся выделить и отметить исключительные достижения, смелость и инновационный подход бизнесвумен Татарстана, которые каждый день вдохновляют нас на создание нового будущего.

Мероприятие состоится впервые в нашей республике.

Этот конкурс отражает дух времени и желание нашей страны выдвигать вперед самые смелые и инновационные идеи женщин-предпринимателей, подчеркивая их весомый вклад в экономическое и социальное развитие России.

Мы стремимся отметить и поддержать лидеров женского бизнеса, которые своим примером вдохновляют общество на новые достижения и укрепляют роль женщин в экономике страны.

Этот вечер обещает быть запоминающимся и впечатляющим для всех присутствующих.

На протяжении этого замечательного вечера гостей ждут выступления звездных хедлайнеров - Шоу-театр "Джива" и кавер-группы Мингазов, которые подарят зрителям неповторимые эмоции и впечатления.

Мероприятие станет местом встречи представителей бизнес-сообщества, лидеров мнений, представителей СМИ и блогеров, которые с нетерпением ждут объявления победительниц и насладиться атмосферой успеха и прекрасного.

Название мероприятия: Торжественный финал конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан"

Дата: 27 апреля 2024 года

Место: Татарстан, Россия

Главные артисты: Шоу-театр "Джива" и кавер-группа Мингазов

Мы приглашаем всех желающих присоединиться к этому уникальному событию и поддержать прекрасных участниц конкурса!

