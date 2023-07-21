«Главное - это мир и согласие на нашей земле»: глава РТ поздравил жителей республики с Днем явления Казанской иконы

Глава РТ Минниханов поздравил жителей Татарстана с днем явления Казанской иконы

Глава Татарстана Рустам Минниханов и государственный советник РТ Минтимер Шаймиев посетили сегодня Казанский Богородицкий монастырь в рамках торжеств, которые посвящены празднованию обретения Казанской иконы Божией матери.

Рустам Минниханов по дороге к собору посетил также православную ярмарку, которая расположилась рядом с собором, и приобрел несколько сувениров, после чего сделал пожертвование в православный благотворительный фонд «Белый цветок».

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл представил гостей праздника и поздравил всех с праздником «любви Божией Матери к своим детям». Как отметил раис республики, самое главное - это мир и согласие на нашей земле.