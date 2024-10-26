Глава Татарстана Минниханов оценил саммит БРИКС в Казани
Глава Татарстана Рустам Минниханов высоко оценил организацию саммита БРИКС, который прошёл в Казани.
На традиционном совещании раис РТ отметил, что это международное мероприятие было организовано на самом высоком уровне. Татарстан ещё раз продемонстрировал свою способность решать сложные задачи.
Всего в саммите, который состоялся 22-24 октября, приняли участие представители 36 стран, включая 24 лидера государств. В Казань также прибыли руководители шести международных организаций, среди которых был генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
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