За минувшую неделю в Татарстане подешевели яблоки

С 14 по 21 октября в Татарстане наблюдается снижение цен на различные овощи и продукты питания.

По данным Татарстанстата, стоимость яблок снизилась примерно на два рубля и составила 116,06 рублей за килограмм. Свежие огурцы стали доступнее на 2,2 рубля, и теперь их цена составляет 103,54 рубля за килограмм. Морковь подешевела на 90 копеек, достигнув цены в 29,61 рубля за килограмм. Столовая свекла стала дешевле на 1,02 рубля, и её цена теперь составляет 33,8 рубля.

Среди других товаров, которые стали доступнее, можно отметить белокочанную капусту, овощные и мясные консервы для детского питания, сосиски и сардельки, вареную колбасу, а также сухие молочные смеси для детей.

Есть и товары, которые подорожали: