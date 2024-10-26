За минувшую неделю в Татарстане подешевели яблоки
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С 14 по 21 октября в Татарстане наблюдается снижение цен на различные овощи и продукты питания.
По данным Татарстанстата, стоимость яблок снизилась примерно на два рубля и составила 116,06 рублей за килограмм. Свежие огурцы стали доступнее на 2,2 рубля, и теперь их цена составляет 103,54 рубля за килограмм. Морковь подешевела на 90 копеек, достигнув цены в 29,61 рубля за килограмм. Столовая свекла стала дешевле на 1,02 рубля, и её цена теперь составляет 33,8 рубля.
Среди других товаров, которые стали доступнее, можно отметить белокочанную капусту, овощные и мясные консервы для детского питания, сосиски и сардельки, вареную колбасу, а также сухие молочные смеси для детей.
Есть и товары, которые подорожали:
- помидоры подорожали почти на 2%, достигнув цены в 136,12 рублей за килограмм,
- фруктово-ягодные консервы для детского питания также выросли в цене на 1,46%, достигнув 518,68 рублей,
- сметана подорожала на 1,74%, её стоимость составляет 238,09 рублей,
- маргарин подорожал на 1,77%, достигнув 226,57 рублей.
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