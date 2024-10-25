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Гостиницы около моста «Миллениум» все-таки не открыли к саммиту БРИКС

Эксперт заявил, что 8 гостиных домов у «Миллени...

pixabay.com

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Отели «Миллениум панорама» достроили, однако не открыли к саммиту, как хотели ранее. Гости проживали в других местах. Об этом рассказал зам премьер-министра РТ Шамиль Гафаров.

Эксперт заявил, что 8 гостиных домов у «Миллениума» достроены, как и 2 отеля «Миллениум панорама».

Вот только иностранцев поселили только в 8 ВИП-отелях, которые раньше считались заброшенными. В некоторых гостиницах следует еще организовать пусконаладочные работы. По этой причине местные власти решили не заселять туда людей, пишет 116.ру.

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