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Топ 10 опасных проблем с зубами: стоматолог из Казани рассказала, в каких случаях медлить точно нельзя

Узнайте о 10 распространенных проблемах с зубам...

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Даже мелкие проблемы с зубами могут быть тревожными сигналами, которые нельзя игнорировать. По данным ВОЗ, большинство взрослых сталкиваются с кариесом, а заболевания десен часто развиваются незаметно. Мы пообщались с Гурбановой Сабиной Камаловной, врачом стоматологом-терапевтом клиники «Ваэль». Как распознать первые сигналы проблем с зубами, чем они могут грозить и какие шаги помогут сохранить здоровье полости рта — в материале ProKazan.

1. Скол на зубе: маленькая трещина, большие неприятности
Даже если скол кажется пустяком и не причиняет боли, он может обернуться серьезной проблемой. Поврежденная эмаль — это открытая дверь для кариеса и трещин. Зуб может разрушаться дальше, даже если пока ничего не беспокоит. Лучше обратиться к стоматологу и вылечить зуб, пока он не превратился в большую проблему.

2. Опустилась десна? Это не просто косметика
Когда десна отступает, оголяя корень зуба, это может быть признаком серьезных заболеваний, таких как рецессия десны или пародонтит. Без лечения это приведет к расшатыванию зубов и даже их потере.

3. Неприятный запах изо рта: сигнал тревоги
Если запах изо рта не исчезает даже после чистки зубов и ополаскивателей, значит, дело не в еде, а в чем-то более серьезном. Причина может быть в кариесе, воспалении десен или даже глубоко залегающем зубном камне, который невозможно убрать обычной щеткой. Лучше не пытаться замаскировать запах, а разобраться с его причиной.

4. Десна поднялась, и зуб кажется длиннее? Это не обман зрения
Когда десна поднимается, обнажая больше поверхности зуба, это может быть следствием воспаления или проблем с пародонтом. «Если не лечить, это может усугубиться и дойти до необходимости хирургического вмешательства.

Если заметили, что зуб стал казаться длиннее, пора записаться на консультацию.

5. Чувствительность зубов: на холодное и горячее реагирует болью?
Чувствительность — это не просто временное неудобство. Она может быть вызвана оголением корня, тонкой эмалью или кариесом. Лучше не затягивать с визитом, чтобы определить причину и подобрать подходящее лечение. Чувствительность — это как аварийный сигнал, игнорировать которые себе дороже.

6. Желтые зубы, несмотря на регулярную чистку? Почему так происходит?
Если зубы постепенно желтеют, причина может быть не в отсутствии ухода, а в красящих продуктах, курении или особенностях зубной эмали. Налет и пигментные пятна со временем накапливаются и становятся стойкими. В таких случаях нужна профессиональная чистка или отбеливание, чтобы вернуть зубам белизну.

7. Кариес на ранних стадиях: не дайте ему шанс разрастись
Когда кариес только начинается, он может оставаться незаметным, но это не значит, что его можно игнорировать. Если не лечить, кариес проникнет глубже, достигнет нерва и вызовет боль. В таком случае придется проводить пломбирование каналов или даже удалять зуб.

8. Выпала пломба? Действуйте быстро
Когда выпадает пломба, это не значит, что можно расслабиться, если зуб пока не болит. Оставлять зуб без защиты — всё равно что идти на улицу без зонта в ливень. Чем быстрее вы замените пломбу, тем меньше шансов, что зуб начнет разрушаться.

9. Скрежет зубами ночью: не только шум, но и опасность
Если вы замечаете, что скрипите зубами ночью, это может сильно повредить эмаль и даже вызвать микротрещины. Ночные капы могут защитить зубы и уменьшить износ. Бруксизм — это не просто шум, а реальная угроза для здоровья зубов.

10. Зубной камень: проблема, которую не победить зубной щеткой
Даже если вы регулярно чистите зубы, камень может всё равно образовываться из-за состава слюны или неправильной техники чистки. Даже самая хорошая щетка не справится с затвердевшими отложениями. Профессиональная чистка у врача каждые шесть месяцев помогает не только убрать камень, но и предотвратить воспаление десен.

Здоровье зубов — это не просто красивая улыбка, а отсутствие неприятных сюрпризов, когда уже слишком поздно. Если что-то кажется необычным — будь то чувствительность, запах или даже небольшой скол — лучше не затягивать с визитом к стоматологу. В клинике «Ваэль» помогут разобраться в причинах любых проблем и предложат лечение, которое защитит вашу улыбку.

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