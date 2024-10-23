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Новое решение для отелей – билайн бизнес настроил уникальный и удобный доступ к Wi-Fi

Новая система упрощает подключение к сети и дае...

Фото: freepik.com

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Новая система упрощает подключение к сети и дает возможность легко пользоваться интернетом даже иностранным гостям.

Это стало возможным благодаря разработанной билайном интеграции между системой управления отелем и услугой «Управляемый Wi-Fi». Теперь гостям отеля для доступа к сети необходимо указать данные бронирования, а не номер телефона. Это может быть, например, фамилия или номер комнаты. Оператор идентифицирует пользователя по данным бронирования из системы управления отелем и предоставляет доступ к сети Интернет. Таким образом, получить доступ к сети смогут даже иностранцы, получение звонка или SMS-кода для которых сопряжено с определенными сложностями. Самым важным в этом процессе остается следование нормам законодательства, которое обязывает идентифицировать всех пользователей открытой Wi-Fi сети.

Стоит отметить, что гибкость системы позволяет адаптировать ее под нужды и задачи как крупных сетевых отелей, так и небольших гостиниц.

Уже сейчас подобный проект был реализован в «Лотте Отель Владивосток». Кроме того, специалисты провели замену оборудования на более производительное и современное, плюс увеличили количество точек доступа к сети в два раза. Все это позволило не только настроить интеграцию между сервисами, но и расширить площадь покрытия и качество сигнала на всей территории отеля.

Усмонали Каримов, владелец продукта «Управляемый Wi-Fi» ПАО «ВымпелКом»:
«Очень часто при подключении «Управляемого Wi-Fi» мы разрабатываем новые функции и возможности, которые упрощают жизнь нашему клиенту и делают подключение гостей проще. Мы благодарны «Лотте Отель Владивосток» за возможность продемонстрировать высокий уровень экспертизы и внедрить новую технологию интеграции гостиничных сервисов с нашими услугами».

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