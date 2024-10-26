На купюре БРИКС изобразят животных для саммита 2025 года
Генеральный директор компании «АРМ-регистр» и создатель купюры для БРИКС Евгений Федоров заявил, что в 2025 году на банкнотах для саммита будут изображены животные. Об этом сообщает ТАСС.
Животные на купюрах будут ассоциироваться со странами-участницами объединения. Линейка купюр будет называться «Тотемные животные».
По словам Федорова, что символом России станет медведь. Кроме того, среди других животных будут лев и коза.
Ранее глава МИД Литвы раскритиковал поездку Гутерриша в Казань на саммит БРИКС.
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