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На купюре БРИКС изобразят животных для саммита 2025 года

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Генеральный директор компании «АРМ-регистр» и создатель купюры для БРИКС Евгений Федоров заявил, что в 2025 году на банкнотах для саммита будут изображены животные. Об этом сообщает ТАСС.

Животные на купюрах будут ассоциироваться со странами-участницами объединения. Линейка купюр будет называться «Тотемные животные».

По словам Федорова, что символом России станет медведь. Кроме того, среди других животных будут лев и коза.

Ранее глава МИД Литвы раскритиковал поездку Гутерриша в Казань на саммит БРИКС.

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