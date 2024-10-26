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В Казани сотрудники Росгвардии проверили 80 объектов и 300 автомобилей для безопасности саммита БРИКС

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Сотрудники Росгвардии провели тщательную проверку более 80 объектов и около 300 автомобилей, чтобы обеспечить безопасность участников и гостей саммита БРИКС, который состоялся в Казани. Об этом рассказала пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

В период проведения саммита силы Росгвардии несли охрану Международного выставочного центра «Казань Экспо», где проходили основные мероприятия, а также мест проживания делегаций. Особое внимание было уделено международному аэропорту, зоне глиссады и объектам, связанным с функционированием воздушной гавани. Для видеонаблюдения использовались беспилотные летательные аппараты, а экипаж вертолета МИ-8 находился в полной готовности для оперативного реагирования в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

Кроме того, сотрудники инженерных и кинологических служб Росгвардии провели тщательную проверку 27 подводных объектов, включая опоры мостов в акваториях рек Волга и Казанка. На маршрутах передвижения делегаций было организовано дополнительное патрулирование. В обеспечении безопасности также принимали участие сотрудники МВД и других структур, которые за время форума задержали более 60 человек, нарушивших общественный порядок.

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