В Казани частично ограничат движение на улице Рихарда Зорге до конца года

С 28 октября по 30 декабря на улице Рихарда Зорге в Казани будет ограничено движение транспорта на части маршрута.

Причина ограничений связана с реконструкцией кабельных линий, которая будет проходить возле дома №97.

Временные ограничения введены для обеспечения безопасности работ и минимизации неудобств для жителей города.

Ранее стало известно, что в Казани Росгвардия проверилп 80 объектов и 300 автомобилей для безопасности саммита БРИКС.