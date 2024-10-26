В Казани частично ограничат движение на улице Рихарда Зорге до конца года
С 28 октября по 30 декабря на улице Рихарда Зорге в Казани будет ограничено движение транспорта на части маршрута.
Причина ограничений связана с реконструкцией кабельных линий, которая будет проходить возле дома №97.
Временные ограничения введены для обеспечения безопасности работ и минимизации неудобств для жителей города.
Ранее стало известно, что в Казани Росгвардия проверилп 80 объектов и 300 автомобилей для безопасности саммита БРИКС.
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