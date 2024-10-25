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«Это безоговорочный успех»: в Казани завершился БРИКС

В Казани прошёл саммит БРИСК
В Казани завершился XVI саммит БРИКС.

brics-russia2024.ru

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В Казани завершился XVI саммит БРИКС. В нём приняли участие делегации 35 государств, из которых 24 делегации возглавляли первые лица. Редакция PROKAZAN собрали воедино все итоги саммита и пообщалась с депутатами о самом БРИКС.

«Все дни велись переговоры»

В 2024 году саммит организовали в столице Татарстана.

«16-й саммит БРИКС прошел успешно!», — сказал Владимир Путин.

Первый день саммита, который состоялся 22 октября, президент России Владимир Путин уделил внимание двусторонним переговорам с главами государств объединения в Казанском кремле. На второй день он возглавил заседания саммита БРИКС, сначала в узком кругу, а затем в расширенном формате, в результате чего была принята 43-страничная Казанская декларация.

В завершение, в третий день саммита состоялись встречи, где присутствовали лидеры стран, заинтересованных в партнерстве с объединением, включая Азербайджан, Армению, Белоруссию, Боливию, Венесуэлу, Вьетнам, Казахстан, Киргизию, Лаос, Мавританию, Палестину, Республику Конго, Таджикистан, Турцию, Туркменистан и Узбекистан, а также генсека ООН Антониу Гутерриша. По завершении мероприятий Путин провел итоговую пресс-конференцию.

Автор фото: brics-russia2024.ru

«ХVI саммит БРИКС стал выдающимся историческим событием. Которое с одной стороны продемонстрировал полный провал попыток изолировать Россию, а с другой — стал точкой сборки нового миропорядка. Сразу скажу, что ожидания оправдались в полной мере. Участие глав государств и правительств 36 стран мира, включая крупнейшие, генерального секретаря ООН показали растущее мировое влияние нашей страны. А Казанская декларация саммита БРИКС стала важным шагом в формировании нового мира», — рассказал корреспонденту PROKAZAN депутат госдумы Артём Прокофьев.

Основные итоги

На саммите каждый день понимались вопросы экономики, внутренней и внешней политики стран, а также дальнейшего их развития.

Автор фото: brics-russia2024.ru

Саммит БРИКС стал завершающим этапом председательства России. По итогам саммита стало понятно, Россия сосредоточится на разработке систем взаиморасчётов. Россия предложила продлить срок председательства Бразилии в БРИКС. И следующий саммит БРИКС пройдет в Бразилии.

Путин отметил, что в этом году ВВП России может вырасти на 3,9-4%. На саммите не могли не обсудить ситуацию на Украине. Все участники БРИКС настроены на быстрое и мирное разрешение конфликта в Украине.

«За БРИСК будущее»

Редакция PROKAZAN обратилась к депутату России и Татарстана, чтобы узнать их отношение и мнение, касаемо БРИКС.

«Мы можем поздравить и друг друга, и президента нашей страны, руководство Татарстана и города Казани с безоговорочным успехом. Результативность и высокий организационный уровень мероприятия отметили все участники. Но главное, как отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, — в Казани выстраивается новая геометрия международных отношений. Мир, в котором появляется очень мощный противовес тем агрессивным глобалистским силам, которые готовы снова всю планету окутать колючей проволокой, неоколониализмом и даже развязать большую войну», — сказал депутат госдумы Артём Прокофьев.

Автор фото: brics-russia2024.ru

Говоря о масштабе мероприятия, мы пообщались с депутатом «Единой России» Альфиёй Когогиной.

«Масштаб мероприятия подтверждает бесспорный факт: находящийся в изоляции от мира Запад (в первую очередь, Вашингтон и Брюссель) теряет свою гегемонию, а большинство стран объединяется под эгидой БРИКС (45% населения Земли). Еще одно подтверждение глобальности Саммита — уровень принимаемых на нем документов. Например, Казанская декларация, фиксирующая итоги саммита. Бесспорно, состоявшийся саммит — это еще один успех и международное признание нашего лидера — Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — говорит политик.

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что БРИКС будет и дальше развиваться. А также, основная задача БРИКС – мирное существование.

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