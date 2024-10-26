В Татарстане похолодает до 0 градусов и пройдет дождь

Жителей Татарстана предупрежают о непогоде.

Согласно информации Гидрометеоцентра РТ, в субботу, 26 октября, в Татарстане ожидаются дожди и в некоторых местах может быть мокрый снег. Облачность в небе будет незначительной с редкими прояснениями.

Северо-западный ветер дует с порывами до 14 м/с днем. Ночью температура воздуха будет колебаться между 0 и +4 градусами, а днем достигать 3-7 градусов тепла.