Глава РТ поздравил татарстанцев с Рождеством

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Рождеством Христовым. Он отметил, что этот праздник наполнен надеждой, стремлением верующих к духовному возрождению, милосердию, добру и справедливости.

Минниханов подчеркнул, что в наше время, эпоху трудных испытаний, все это особенно важно и находит отклик в сердцах граждан, независимо от национальности и вероисповедания. Указывая на то, что Рождество Христово – не только великий церковный праздник, но и яркий семейный праздник.

Руководитель Татарстана выразил надежду, что новый 2024 год наполнит нашу жизнь новыми добрыми делами и свершениями, а также принесет духовную радость.