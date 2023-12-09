Глава РТ поручил проконтролировать работу систем ЖКХ во время морозов

Глава РТ Рустам Минниханов отметил, что низкие температуры воздуха могут привести к аварийным ситуациям на энергетических и ЖКХ предприятиях, а также повысить вероятность возникновения пожаров.



Для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций Рустам Минниханов поручил усилить контроль над инфраструктурой в условиях зимних морозов. Это предусматривает организацию круглосуточной работы на объектах энергетики, ЖКХ и транспорта, а также готовность служб МЧС и аварийных служб для быстрого реагирования на возможные происшествия.