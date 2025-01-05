Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шагалеева

Глава Минсельхоза осуществила мечту девочки из Татарстана в рамках «Елки желаний»

Оксана Лут, министр сельского хозяйства Российс...

ru.freepik.com

Подписаться в Telegram

Оксана Лут, министр сельского хозяйства Российской Федерации, помогла реализовать новогоднюю мечту 15-летней девочки из Татарстана.

Азалия, проживающая в селе Курманаево в РТ, давно грезила встретиться со действующими специалистами в области ветеринарии. Для исполнения её мечты была организована поездка в государственную академию ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана города Казани, а так же ветеринарную клинику при ней. Там Азалия смогла поговорить с опытным медиком и даже поприсутствовать при осмотре пушистых пациентов.

Кроме того, для татарстанки была организована экскурсия по главному ведомству ветеринарии, где начальник управления Алмаз Хисамутдинов поведал девочке об устройстве и организации организации. Принять участие в Ёлке желаний" и исполнить мечты детей может каждый желающий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Праздничные излишества позади: как вернуть организм в норму после новогоднего застолья

Важное в РТ

день назад

Татарстанцы считают успешными семейных, а счастливыми - богатых

жук клоп

Новости Татарстана

день назад

Наркологи Татарстана отмечают рост обращений в праздники

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

укладка плинтуса из плитки в Санкт-Петербурге

Новости Казани

20 часов назад

Авария на мосту через Волгу закрыла проезд в сторону Казани и Иннополиса

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в 2025 году начнутся новые производства по замещению импорта

Новости Татарстана

день назад

Мобильные поликлиники заработают в Татарстане с 4 по 8 января

Новости Казани

день назад

Авиакомпания Air Serbia отменила рейсы в Казань

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане заработал новый цех по производству масла
Новости Татарстана
23 часа назад

В Татарстане с 1 января выросла оплата за детские сады

С начала нового года в республике введены повыш...

Новости Татарстана

32 минуты назад

Татарстан принял участие в нацпроекте «Экологическое благополучие»

Новости Татарстана

2 часа назад

Глава Минсельхоза осуществила мечту девочки из Татарстана в рамках «Елки желаний»

Новости Казани

2 часа назад

Подъезды Казани заполняются дымом из-за подростков

Новости Казани

3 часа назад

«Зенит-Казань» примет московский МГТУ на своей площадке
В Бугульме снег сошел с крыши на мужчину с ребе...
Новости Татарстана
день назад

В Бугульме снег сошел с крыши на мужчину с ребенком в руках

Новости Татарстана

3 часа назад

Ограничения в аэропорту Казани и Нижнекамска сняты

Новости Татарстана

3 часа назад

Аэропорт Нижнекамска также временно закрыли на прием и отправку рейсов

Новости Татарстана

4 часа назад

Минюст Татарстана предупредил о порядке размещения судебных актов в интернете
Как на кухне у миссис Уизли: готовим блюда из м...
Интересное в Казани
4 дня назад

Как на кухне у миссис Уизли: готовим блюда из мира Гарри Поттера с бесплатной доставкой