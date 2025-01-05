Глава Минсельхоза осуществила мечту девочки из Татарстана в рамках «Елки желаний»

Оксана Лут, министр сельского хозяйства Российской Федерации, помогла реализовать новогоднюю мечту 15-летней девочки из Татарстана.



Азалия, проживающая в селе Курманаево в РТ, давно грезила встретиться со действующими специалистами в области ветеринарии. Для исполнения её мечты была организована поездка в государственную академию ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана города Казани, а так же ветеринарную клинику при ней. Там Азалия смогла поговорить с опытным медиком и даже поприсутствовать при осмотре пушистых пациентов.



Кроме того, для татарстанки была организована экскурсия по главному ведомству ветеринарии, где начальник управления Алмаз Хисамутдинов поведал девочке об устройстве и организации организации. Принять участие в Ёлке желаний" и исполнить мечты детей может каждый желающий.