Мэр Казани Ильсур Метшин высказался о современных мультфильмах

Глава Казани Ильсур Метшин высказал свое мнение о современных мультфильмах. Мужчина призвал родителей следить за тем, что сильно влияет на мировоззрение их ребенка.

По словам чиновника, детство - время формирования личности ребенка и его характера. Первые книги, спектакли и мультики, которые дети смотрят, оказывают огромное влияние на их развитие.

По словам Метшина, то, что сейчас смотрят ребята, немного пугает родителей. Он отметил, что в настоящее время дети растут совсем в другом мире.

Глава города подчеркнул, что родители должны понимать, что воспитание заключается и в формировании мировоззрения именно поэтому школьникам нужны фильмы, книги и мультфильмы, которые помогут им вырасти справедливыми, добрыми, и умными.