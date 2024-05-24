Глава Альметьевска Тимур Нагуманов 24 мая приехал на работу на велосипеде. Почему?

24 мая 2024 года, с 7 часов утра в Альметьевске проходила всероссийская акция «На работу на велосипеде». На работу в исполнительный комитет приехал и глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

На улицах работало 5 «энергетических точек», где волонтеры раздавали участникам ежегодной акции пакеты.

В них были апельсины, салфетки, вода, буклет, сертификат на 30% в сеть торгово-прокатных пунктов. Уже за полтора часа удалось раздать 500 пакетов, пишет «Татар-информ»

Ранее мы писали о том, что в РТ ликвидировали центр развития гольфа.