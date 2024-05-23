В РТ ликвидировали центр развития гольфа

Правительство Татарстана прекратило деятельность автономной некоммерческой организации "Центр развития профессионального, любительского и детского гольфа "Басу"". Постановление об этом подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Организация была зарегистрирована в апреле 2021 года. По информации "Бизнес Online", она финансировала строительство гольф-клуба, который был открыт в мае того же года в поселке Куземетьево в Казани. Общая площадь клуба составляет 100 гектаров. На гольф-поле в Казани размещены 18 лунок, ежедневно его посещают до 500 человек.

Основная цель учреждения — развитие гольфа в регионе, подготовка спортивного резерва для сборных команд Татарстана и России. Учредителем нового учреждения выступило Министерство спорта Татарстана.