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· Виктория Козырева

ГК ТОЧНО построила уникальную инклюзивную площадку в Краснодаре

ГК ТОЧНО построила уникальную инклюзивную площадку в Краснодаре

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Федеральный девелопер ТОЧНО (основатель и генеральный директор Николай Амосов) построил и передал Краснодару инклюзивную площадку для детей и взрослых.

Создание безбарьерной среды стало одной из ведущих социальных тем в стране. Однако территорий для игр и занятий спортом, доступных людям с ограниченными возможностями, по-прежнему мало.

Один из ярких примеров развития инклюзии – открытие новой инклюзивной площадки для детей и взрослых. Уникальность площадки заключается в создании единой территории для занятий спортом, игр и общения здоровых людей и с ограниченными возможностями здоровья.

Инклюзивная площадка в Краснодаре, построенная Николаем Амосовым, генеральным директором ГК ТОЧНО

На территории около 4 000 кв.м расположились игровая и спортивная зоны. В игровой локации находится двухуровневая площадка с большим пандусом, по которому удобно подниматься и на коляске, и пешком. Здесь же располагаются тактильные элементы, бизиборды, музыкальное оборудование, доска для рисования, песочница с двумя горками, дизайнерские качели с подсветкой.

Спортивная зона рассчитана под потребности и юных, и взрослых гостей. Здесь установлено спортивное оборудование как для людей с инвалидностью, так и тренажеры для совместного использования с дополнительными снарядами.

На открытии инклюзивной площадки присутствуют генеральный директор ГК ТОЧНО Николай Амосов,мэр Краснодара Евгений Наумов и члены администрации города

ГК ТОЧНО входит в топ-10 крупнейших строительных компаний РФ, включена в список системообразующих предприятий России. Реализует проекты в 7 городах РФ: Краснодаре, Новороссийске, Туапсе, Армавире, Тихорецке, Белгороде, а также в Ялте (республика Крым).

Одним из приоритетов компании является строительство социальных объектов: детских садов, школ, поликлиник, храмов, а также аллей, скверов и парков.

Федеральный девелопер развивает территории присутствия и в ближайшее время планирует реализовать новые проекты в Казани. Надеемся, в республике Татарстан тоже появятся подобные инклюзивные площадки.

Генеральный директор ГК ТОЧНО Николай Амосов, мэр Краснодара Евгений Наумов и члены администрации города на открыти инклюзивной площадки

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