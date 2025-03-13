Новости Татарстана
· 16+ · Ольга Созонова

Гигабитный интернет МТС пришел в дома еще шести тысяч татарстанцев в Закамье

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МТС, цифровая экосистема, сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Набережных Челнах и Елабуге. Доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с и возможность ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах получили челнинцы, проживающие в многоквартирных домах 3, 20, 22, 23, 53-го комплексов, и елабужане из 12-го микрорайона.

Специалисты МТС провели технические работы по модернизации и установке нового телеком-оборудования в семнадцати многоквартирных домах жителей Закамья. Технология позволяет подключить интернет и телевидение по одному кабелю. Благодаря высокой пропускной способности, поддерживать стабильно высокую скорость интернета на любом домашнем устройстве у каждого члена семьи удается даже в период вечерних пиковых нагрузок. Новые возможности позволяют челнинцам и елабужанам с комфортом пользоваться интернетом с любого количества гаджетов, смотреть видео онлайн в UltraHD-качестве без «зависаний», за секунды скачивать «тяжелый» контент и играть в онлайн-игры. Кроме того, теперь татарстанцы смогут ежемесячно экономить на связи до 40 процентов при одновременном подключении телевидения, высокоскоростного домашнего интернета и мобильной связи МТС.

«МТС планомерно обеспечивает жителей республики надежным домашним интернетом. Помимо доступа к цифровым сервисам для работы, обучения, развлечения и других, расширение сети дает возможность еще большему числу татарстанцев сократить затраты на связь и ТВ. В прошлом году такую возможность получили тысячи семей из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Елабуги – наша фиксированная сеть за год приросла на 15 000 домохозяйств. По данным независимого агентства Telecom Daily, в 2024 году МТС была признана лидером по скорости и качеству предоставления услуги фиксированного интернет-доступа в Казани и стала второй по этому показателю в Набережных Челнах», – отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Работы по расширению сети фиксированной связи в Набережных Челнах коснулись домов №5б и №5в на переулке А. Гайдара в 3-м комплексе; дома №5а на Цветочном бульваре в 20-м комплексе; новостроек на улице Авангардная, №37, 39, 41 и дома №38 на улице Жемчужной в 22-м комплексе; дома №9/24е на Цветочном бульваре в 23-м комплексе и домов № 61а на ул. 40 лет Победы и №136а на Московском проспекте в 53-м комплексе. В Елабуге гигабитный интернет МТС стал доступен жителям домов в 12 микрорайоне - №22 на улице Тази Гиззата, №№2а, 4, 6 на улице Интернациональная и №№ 69, 71 по проспекту Мира. Уточнить, подключен ли дом к фиксированной сети можно самостоятельно на сайте МТС в Татарстане.

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