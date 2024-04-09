Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Где в Казани могут запретить кататься на электросамокатах

Где в Казани могут запретить кататься на электросамокатах и скейтбордах
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В Казани в скором времени выложат список мест, где нельзя будет ездить на электрических транспортных средств. Проект находится на антикоррупционной экспертизе.

В числе транспортных средств, на которые ложатся ограничения: средства индивидуальной мобильности (СИМ), в частности скейтборды, моноколеса, велосипеды с электродвигателем и др.

В документах говорится, что передвигаться нельзя будет на пешеходных улицах, а именно на Баумана и Петербургской. Кроме того, предполагается, что в список войдут Казанский Кремль, парковки около парков, промышленные зоны Миля и Родина.

Также некоторые дороги, где ранее можно было ехать, будут под запретом. Экспертиза завершится 15 апреля 2024 года, а после будет известно, какие именно улицы будут запрещены для проезда на СИМ, пишет Inkazan.

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