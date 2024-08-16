Гастроэнтеролог рассказала о том, как татарстанцам не заедать стресс

45% заедающих на работе стресс жителей России хотят избавиться от такой привычки.

По информации порталов Работа.ру и СБЕР ЕАПТЕКА провели исследование и узнали, заедают ли люди стресс во время работы. Специалисты опросили больше 3 400 человек.

24% периодически заедают свои волнения. 12% делают это часто, 11% — в ходе самых сложных обязанностей. 5% едят при стрессе постоянно и 3% после неприятного общения с коллегами или руководителем.

64% едят сладкие продукты. 55% - мучное, 21% - фрукты, 15% - фастфуд, 13% - чипсы, 10% - газировки, 5% - мясо или рыба и 3% - овощи.

Врача-гастроэнтеролог Дарья Утюмова сообщила, что перекусы - вредно.

«Чтобы отказаться от вредной привычки заедать стресс на работе следует увеличить употребление овощей, свежих фруктов, мяса, рыбы, орехов и ненасыщенных жирных кислот (оливковое масло), молочных продуктов низкой жирности, уменьшить употребление жирных сортов мяса».

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