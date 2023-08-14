ФСБ задержали террориста «ИГ»* из Набережных Челнов

В Челнах задержан мужчина, воевавший на стороне террористов в Сирии

Сотрудники ФСБ задержали жителя Набережных Челнов, который был участником террористической организации в Сирии. Мужчину пытались поймать на протяжении 10 лет.

Стоит отметить, что житель автограда Татарстана с 2013 по 2016 год был в составе запрещённого в России «Исламского Государства»**. Он активно принимал участие в боях против сирийской армии.

Мужчину удалось найти в Колумбии. Этому поспособствовало Международное сотрудничество с правоохранителями. По запросу генпрокуратуры России он экстрадирован в Россию.

* Организация запрещена в России

** Организация запрещена в России