Флот РТ отменил все рейсы

Жители Казани и гости города сегодня лишены возможности воспользоваться речным транспортом, так как компания "Флот РТ" отменила все планируемые рейсы из-за неблагоприятной погоды.

"Внимание! 8 мая из-за погодных условий все рейсы отменяются!" - объявили "Флот РТ".

Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий "Автодор" принял решение снизить максимально разрешенную скорость на трассе М-12 Москва - Казань с 110 до 90 километров в час. По прогнозу гидрометцентра Татарстана, холодная погода сохранится до конца недели.