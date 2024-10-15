Фильм «Руки вверх!» стал осенним рекордсменом в первый уикенд проката

На минувших выходных в российском прокате лидировал новый кассовый кинохит «Руки вверх!». В музыкальной биографической ленте рассказывается об одноименном поп-коллективе. За первую неделю показа картина собрала 224 млн. руб. и стала лучшим осенним стартом, а также заняла третье место по кассовым сборам. Ее опережают только «Холоп 2» и «Мастер и Маргарита», сообщает портал «ЭтоКино.ру»

На второй строчке списка самых успешных фильмов по проданным билетам в российском прокате за минувший уикенд можно увидеть «Ужасающего 3». Американскому хоррору удалось заработать почти 68 млн. руб. Эта картина лидирует в США, где она собрала на прошедших выходных более 18 млн. долларов.

Третье место по продажам в российском прокате у новой французской экранизации «Графа Монте-Кристо». На четвертой строчке списка можно увидеть «Василису и хранителей времени» Павла Лунгина, а на пятой – второго «Джокера» (картина вышла в нашей стране «пиратским» способом). В США и в целом по миру ее сборы очень низкие. В российских кинозалах музыкальный триллер с голливудскими звездами первой величины собрал чуть менее 40 млн. руб. По мнению многих критиков, снятая Тоддом Филиппсом картина – главный провал 2024 года в мировом кино.